"Звездные" кадры

В среду, 8 ноября политсовет "Единой России" в Московском районе принял решение о приостановке членства Максима Разинкова, главы МО "Звездное". Ему может грозить до 7 лет лишения свободы из-за трудоустройства в совет тещи депутата Госдумы Александра Тетердинко, к которой возникли "рабочие вопросы" в Следственном комитете.

Приостановка членства в партии - рядовая процедура в "Единой России", если партиец становится фигурантом уголовного дела. В отношении главы МО "Звездное" Максима Разинкова такое решение приняли 8 ноября, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе партии. Разинков - опытный муниципал. Впервые он избрался еще в 2004 году. В МО "Звездное" он заседает с 2014 года. "Фонтанка" сообщила, что на него возбудили уголовное дело из-за непринятия мер по увольнению сотрудника муниципального образования, который зарплату получал, а на рабочем месте якобы не появлялся. По информации источника ЗАКС.Ру, правоохранительные органы интересовались и причинами трудоустройства еще нескольких человек.

Больше всего вопросов поступило из-за Людмилы Кабановой, которая, по версии Следственного комитета, работала ведущим специалистом аппарата муниципального совета 6,5 лет - с сентября 2016 года по март 2023 года, пишет "Фонтанка". За это время в здании муниципалитета ее никто особо и не видел. Людмила Кабанова - теща депутата Государственной думы от "Единой России" Александра Тетердинко.

"Уголовное дело по части 2 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") возбудили 3 ноября. По данным "Фонтанки", в постановлении значится, что за это время женщина получила зарплату почти в 3 млн рублей. Уголовное дело, впрочем, возбуждено не в отношении Кабановой, фигурантом стал её руководитель — Максим Разинков, глава муниципалитета "Звёздное". В СК считают, что он не предпринял мер для её увольнения", - писала "Фонтанка".

ЗАКС.Ру выяснил, что Кабанова и раньше работала в местной администрации. Она упоминается в декларации сотрудников МО за 2014 год в качестве руководителя отдела. Также у Кабановой были дела и в других муниципалитетах. В сентябре 2014 года она в качестве самовыдвиженца избралась в совет МО "Адмиралтейский округ". На момент избрания она числилась заместителем директора по работе с населением и общественными организациями в МКУ "Культурно-правовой центр "Коломенский" - подведомственном учреждении МО "Коломна". В сентябре 2017 года Кабанова подала заявление о сложении полномочий по личным обстоятельствам. Местные активисты упрекали мундепа в непубликации деклараций и связывали уход с этим, а ее зять объяснял, что все из-за неудобной дороги до МО.

"У моей тещи нет никакого дорогого имущества, это все можно без проблем проверить, ей просто стало неудобно ездить на заседания в Адмиралтейский округ", - рассказывал Тетердинко журналистам "Фонтанки".

Сам глава МО Разинков в разговоре с ЗАКС.Ру не стал комментировать новости об уголовном деле.

Считается, что Тетердинко плотно связан с Московским районом Петербурга. Его политическая карьера в начиналась именно в МО "Звездное". Позже он стал членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии, выдвигали его МО "Звездное" и МО "Гагаринское". В 2016 году Тетердинко избрался депутатом Заксобрания Петербурга, возглавлял фракцию единороссов. Даже после перехода в Госдуму по округу в Красносельском районе в 2021 году, Тетердинко, пишет "Фонтанка", сохранил влияние в Московском районе.

Кабанова - не единственный человек из окружения Тетердинко, который трудился в Московском районе. Например, в составе территориальной избирательной комиссии №48, которая отвечает за выборы в ЗакС в Московском районе, числится Юлия Вересова, бывшая помощница Тетердинко в период его депутатства в городском парламенте. Вересова также состояла в ИКМО двух муниципалитетов: МО "Звездное" и МО "Гагаринское". В составе ТИК №48 также значатся бывший руководитель аппарата муниципального совета МО "Звездное" Алексей Тоичкин и бывшая заместитель главы ИКМО "Звездное" Елена Самойленко. Напомним, муниципальные выборы 2019 года запомнились рядом скандалов, в том числе и в ИКМО "Звездное", где в период подачи документов для участия в выборах перед дверьми комиссии выстраивались очереди из "спортивных людей".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру