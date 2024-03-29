"Фонтанка": Глава МО "Звездное" задержан по делу о коррупции

В Петербурге утром 29 марта задержан глава муниципального округа "Звездное" Максим Разинков, утверждает "Фонтанка" со ссылкой на его родных и собеседников в муниципалитете. По утверждению издания, причиной задержания стало уголовное дело о взятке (ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в конце 2019 года Разинков требовал под угрозой увольнения взятку от сотрудника муниципального аппарата Алексея Тоичкина. Последний будто бы не стал сопротивляться и заплатил 40 тысяч рублей. Само уголовное дело было возбуждено после прошедшей в начале 2024 года в муниципалитете проверки районной прокуратуры.

Уголовное дело стало не первым для Разинкина. Осенью 2023 года он стал фигурантом разбирательства о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) из-за фиктивного трудоустройства тещи депутата Государственной думы Александра Тетердинко. Вскоре после этого стало известно о приостановке его членства в "Единой России". Более подробно о ситуации читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: сайт "Единой России"