Бывшей замминистра культуры Яриловой присудили семь лет колонии

Тверский суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову, запретив ей в течение двух лет работать на госслужбе. Доказана ее вина в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК), передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В СМИ дело Яриловой иногда называют "делом о Пушкинских картах". Она оказалась причастна к хищению 125 млн рублей, выделенных на эту программу. С подачи Яриловой в проект "Пушкинская карта" был необоснованно включен столичный музей мороженого, что и повлекло за собой ущерб бюджету. Музей является частным, однако из-за бывшей сотрудницы Минкульта билеты в него оплачивались из государственной казны.

После года нахождения под арестом бывшая чиновница выразила желание получать услуги косметолога и массажиста.

фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram