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Новости 30 июня 2026, 17:17

Беглов подписал закон об увеличении перечня ЗНОП

фото ЗакС политика Беглов подписал закон об увеличении перечня ЗНОП

Губернатор Александр Беглов подписал закон об увеличении площади зеленых насаждений общего пользования, сообщили 30 июня в Смольном. Всего в перечне ЗНОП станет на 111 объектов больше, а площадь зеленых зон вырастет более чем на 80 гектаров.

Поправки внесены в городской закон "О зеленых насаждениях общего пользования". В перечне появятся 28 территорий городского значения, 80 — местного значения и три зоны резерва озеленения. Нововведения коснутся всех 18 районов Петербурга.

В Смольном отметили, что перечень новых ЗНОП формировали с учетом предложений от жителей Петербурга. Всего горожане направили свыше 400 обращений на этот счет.

"Принятые изменения позволят сохранить перспективные территории для озеленения и создать дополнительные возможности для отдыха жителей во всех районах", — считают в правительстве города.

Ранее закон был принят в третьем, окончательном чтении Законодательным собранием. На рассмотрение парламентариев его внес губернатор в конце апреля.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 






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