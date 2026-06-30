Беглов подписал закон об увеличении перечня ЗНОП

Губернатор Александр Беглов подписал закон об увеличении площади зеленых насаждений общего пользования, сообщили 30 июня в Смольном. Всего в перечне ЗНОП станет на 111 объектов больше, а площадь зеленых зон вырастет более чем на 80 гектаров.
Поправки внесены в городской закон "О зеленых насаждениях общего пользования". В перечне появятся 28 территорий городского значения, 80 — местного значения и три зоны резерва озеленения. Нововведения коснутся всех 18 районов Петербурга.
В Смольном отметили, что перечень новых ЗНОП формировали с учетом предложений от жителей Петербурга. Всего горожане направили свыше 400 обращений на этот счет.
"Принятые изменения позволят сохранить перспективные территории для озеленения и создать дополнительные возможности для отдыха жителей во всех районах", — считают в правительстве города.
Ранее закон был принят в третьем, окончательном чтении Законодательным собранием. На рассмотрение парламентариев его внес губернатор в конце апреля.
Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру