ЗакС утвердил новый перечень ЗНОП

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 24 июня утвердили поправки в городской закон о зеленых насаждениях общего пользования, передает корреспондент ЗАКС.Ру. После корректировки площадь ЗНОП увеличится более чем на 21 гектара. Общий размер территорий зеленых насаждений составит свыше 80 гектаров.

Согласно документу, в перечень ЗНОП включили порядка 109 охраняемых зон. Корректировки затрагивают 17 районов Северной столицы. При этом часть новых зеленых зон сохранит возможность частичного использования для реконструкции социальных объектов, в первую очередь школ советской постройки.

В рамках обсуждения поправок во время второго чтения законопроекта также утвердили корректировку депутата Михаила Барышникова об исключении из перечня ЗНОП свыше 100 квадратных метров территории сквера на улице Политрука Пасечника. По словам парламентария, этот участок задействуют при уменьшении площади Пискаревского парка и присуждения храма в память о погибших участниках специальной военной операции. Также приняли поправку депутата Антона Соловьева о закреплении за сквером на улице Верности названия "Парк Героев СВО".

Законопроект внес губернатор Александр Беглов в конце апреля. Тогда он заявил о задаче довести уровень озеленения Петербурга до 30% площади города.

Закон о ЗНОП определяет перечень зеленых территорий общего пользования и устанавливает ответственных за их содержание. Документ ежегодно корректируется: в него включают новые участки и исключают территории, статус которых изменился. Последние изменения в закон депутаты вносили в апреле 2025 года.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру