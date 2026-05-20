Перечень зеленых зон Петербурга расширят на 80 гектаров

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 20 мая одобрили в первом чтении законопроект об изменении перечня зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). После принятия документа в городе появятся 117 новых зеленых территорий общей площадью почти 80 гектаров. Законопроект внес губернатор Александр Беглов.

Изменения затрагивают 17 районов Петербурга. В перечень планируют включить 23 территории городского значения и 94 — местного. При этом часть участков могут частично использовать для реконструкции социальных объектов, прежде всего школ советской постройки. В результате число территорий ЗНОП городского значения собираются увеличить с 2156 до 2184, а их общая площадь может вырасти с 6234 до 6274 гектаров. Количество зеленых зон местного значения планируют увеличить с 5673 до 5752, площадь — с 1928 до почти 1970 гектаров. Число территорий резервного озеленения собираются повысить до 100, однако их суммарная площадь может сократится с 511 до 509 гектаров.

О планах Смольного расширить площадь зеленых зон в городской администрации сообщили в конце апреля. Тогда Беглов заявил о задаче озеленить 30% территорий Петербурга.

Закон о ЗНОП представляет собой перечень зеленых территорий Петербурга. Документ ежегодно корректируют: в список включают новые участки или исключают территории, статус которых изменился. Кроме того, закон определяет, какие именно структуры, городские власти или муниципалитеты отвечают за содержание зеленых зон. В апреле 2025 года депутаты уже вносили изменения в закон о ЗНОП. Тогда в перечень зеленых территорий добавили четыре участка на намыве Васильевского острова.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру