Беглов предложил запретить повторные попытки внесения зданий в список памятников

На рассмотрение Законодательного собрания поступил законопроект о запрете повторной подачи заявок на включение зданий в список выявленных объектов культурного наследия, обратил внимание ЗАКС.Ру 20 мая. К подобной практике нередко прибегали градозащитники в попытке уберечь постройки от сноса. Автором инициативы выступил губернатор Петербурга Александр Беглов, он попросил депутатов рассмотреть проект в первоочередном порядке.

Поправки вносятся в действующий закон "Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге". Они предусматривают наделение комитета по госконтролю, использованию и охране памятников полномочиями по утверждению формы заявлений о включении здания в реестр и требований к содержанию таких обращений. Не соответствующие стандартам заявки будут возвращать авторам в трехдневный срок.

Повторные обращения о включении в реестр тех объектов, по которым ранее уже выносились решения, будут возвращаться заявителям без рассмотрения. Это будет касаться и тех зданий, по которым было принято положительное решение, и тех, в отношении которых поступил отказ. Исключение сделают лишь для заявок с документами, содержащими новые сведения, имеющие значение для оценки историко-культурной ценности объекта.

"Подобное правовое регулирование существует в иных субъектах Российской Федерации — Москве и Ульяновской области. Необходимо отметить, что в КГИОП поступает множество повторных заявлений, не содержащих подтверждения проведения исследований объекта", — отмечается в пояснительной записке.

Ранее градозащитники неоднократно прибегали к практике поочередной подачи заявлений о включении объектов в список выявленных ОКН. По закону на время рассмотрения заявки работы на объекте должны приостанавливаться. Подобным образом поступали, например, защитники здания ВНИИБ и вестибюля метро "Парк Победы", а также дикого парка "Заросли" на острове Декабристов.

Андрей Казарлыга / Фото: SOS СПб СНОС