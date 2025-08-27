КГИОП опять отказался признавать памятниками здание ВНИИБ и вестибюль "Парка Победы"

Комитет по контролю и охране за памятниками (КГИОП) в очередной раз отказался включать в перечень выявленных объектов культурного наследия вестибюль станции метро "Парк Победы", здание бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) и дома на проспекте Обуховской Обороны. Три соответствующих проекта распоряжений появились на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы 27 августа.

Помимо отказа во включении в перечень выявленных памятников, все три объекта также исключат из списка построек, обладающих признаками объектов культурного наследия. Соответствующее решение комитет принял на основании заключения об отсутствии историко-культурной ценности зданий.

Отметим, всем трем объектам не в первый раз отказывают во включении в перечень объектов культурного наследия. Так, ВНИИБ не стали признавать памятником уже в восьмой раз, а вестибюль "Парка Победы" - в шестой. Последний раз комитет отказывал объектам во включении в перечень в конце июля.

Активисты пытались добиться признания объектов памятниками, чтобы избежать их сноса. Станция метро "Парк Победы" сейчас находится на реконструкции, в рамках которой старый вестибюль демонтируют ради построения нового 11-метрового здания. Дома на проспекте Обуховской обороны также ожидает снос из-за строительства Большого Смоленского моста. При этом здание ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте местные жители пытаются сохранить с 2019 года. Ожидается, что на его месте могут возвести жилой дом.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру