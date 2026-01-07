Более полусотни объектов в Петербурге стали региональными памятниками в 2025 году

За 2025 год комитет по охране памятников истории и культуры включил 57 объектов в единый государственный реестр памятников регионального значения, сообщили в ведомстве. Среди включенных объектов: дача Макаровой в Комарово, Малый гостиный двор, ДК имени Крупской и комплекс построек Варшавского вокзала.

По состоянию на конец декабря 2025 года в Петербурге насчитывалось девять тысяч объектов культурного наследия. Из них более 3,7 тысячи памятников федерального значения, 3 тысячи памятников регионального значения и 2,1 тысячи выявленных объектов культурного наследия.

В октябре 2025 года КГИОП признал памятником здание администрации Московского района.

