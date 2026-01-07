ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 7 января 2026, 17:46

Более полусотни объектов в Петербурге стали региональными памятниками в 2025 году

фото ЗакС политика Более полусотни объектов в Петербурге стали региональными памятниками в 2025 году

За 2025 год комитет по охране памятников истории и культуры включил 57 объектов в единый государственный реестр памятников регионального значения, сообщили в ведомстве. Среди включенных объектов: дача Макаровой в Комарово, Малый гостиный двор, ДК имени Крупской и комплекс построек Варшавского вокзала. 

По состоянию на конец декабря 2025 года в Петербурге насчитывалось девять тысяч объектов культурного наследия. Из них более 3,7 тысячи памятников федерального значения, 3 тысячи памятников регионального значения и 2,1 тысячи выявленных объектов культурного наследия. 

В октябре 2025 года КГИОП признал памятником здание администрации Московского района.

Константин Леньков


Рейтинг  персон ↑


