КГИОП признал здание Московского райсовета в Петербурге региональным памятником

Здание бывшего Московского районного совета в Петербурге признали объектом культурного наследия регионального значения, сообщила 24 октября пресс-служба городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Сейчас по этому адресу располагаются администрация Московского района, Московский районный суд, отделение "Почты России", а также приемная депутата Алексея Макарова и другие организации.

Дом на Московском проспекте, 129, был построен в 1930–1935 годах по проекту архитекторов Игоря Фомина, Валентина Даугуля и Бориса Серебровского. Здание сочетает в себе элементы конструктивизма и ар-деко.

Ранее КГИОП не включил в реестр выявленных объектов культурного наследия дикий парк "Заросли". Речь идет о предложении включить в перечень комплекс завода имени М.И. Калинина с заводскими аллейно-рядовыми посадками и прибрежной территорией естественного озеленения.

Кирилл Дудров / Фото: КГИОП