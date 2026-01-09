Бастрыкин потребовал доклад о ситуации со сносом ВНИИБ

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил петербургским следователям проверить сообщения о возможных нарушениях при сносе здания Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ). Ранее жители Петербурга оставили множество комментариев в соцсетях ведомства.

"Общественность просит вмешаться в ситуацию Председателя Следственного комитета России", – говорится в сообщении СК.

В пресс-службе Следкома отметили, что часть сообщений связана со статусом здания. В конце декабря в КГИОП поступила заявка о включении здания в реестр выявленных ОКН. До окончания рассмотрения заявки проводить какие либо работы запрещено. Ранее КГИОП направил обращение в полицию по факту сноса.

Это не первый раз, когда Бастрыкин обращает внимание на ситуацию с ВНИИБ. Градозащитники пытались добиться охранного статуса для здания на протяжении шести лет. Ранее Следком проводил проверки по признакам преступлений по нескольким статьям: о фальсификации доказательств, о заведомо ложном заключении эксперта или специалиста, о неисполнении приговора суда, а также о превышении должностных полномочий.

Рабочие начали сносить здание ВНИИБ 8 января. Во время начала работ группа общественников и местных жителей пытались помешать работам, блокируя строительную технику. Во время протеста сотрудники полиции задержали более десяти человек. Один из задержанных стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве из-за примененного газового баллончика.

Константин Леньков / Фото: Следком