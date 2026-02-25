Шишкина выступила в суде по иску о непризнании памятником школы Берггольц

Депутат Законодательного собрания Марина Шишкина 25 февраля выступила на заседании Городского суда по делу об отказе признать объектом культурного наследия здание школы, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Парламентария вызвали в качестве свидетельницы, поскольку в июне 2025 года она участвовала в заседании комиссии по вопросу наделения здания статусом выявленного объекта культурного наследия. Шишкина единственная выступила за включение дореволюционной пятиэтажки в реестр.

Парламентарий рассказала о точке зрения оппонентов, представленных на заседании комиссии. По ее словам, речь шла о том, что дом находится в месте строительства Большого Смоленского моста через Неву, и изменить параметры переправы не представляется возможным. При этом перенос здания на новое место технически не удастся. В аспекте мемориальной ценности здания сторонники сноса отмечали, что Берггольц училась в этом здании только первые годы, а в дальнейшем сменила место обучения, и сейчас ее память увековечена в школе № 340 Невского района.

Шишкина подчеркнула, что на заседании высказывала не только личную позицию. Депутат отметила, что пришла туда, имея на руках мнения экспертов, собранные коллегами из альянса "КОРюшка". В то же время она отметила, что ее личная позиция сложилась давно, и заключается она в необходимости аккуратно относиться ко всем объектам, связанным с блокадой Ленинграда.

— Объектов, связанных с Ольгой Федоровной Берггольц, Блокадной музой, фактически в городе много, но это не может служить аргументом того, что мы можем каким-то образом менее внимательно, не так тщательно относиться и к этому объекту, — отметила она.

Она также напомнила, что ранее неоднократно вместе с коллегами предлагала переименовать строящийся Большой Смоленский мост в честь поэтессы, если сохранить здание школы не удастся. Напомним, подобную идею еще в марте 2023 года озвучивал на пленарном заседании ЗакСа депутат Михаил Амосов.

Также перед судом выступили представители КГИОП — зампред комитета Юлия Богачева и специалист отдела госреестра Петр Ершов. Богачева рассказала, как именно принималось решение об отказе в предоставлении школе статуса выявленного памятника, а также о роли участников рассмотрения заявок.

Рассмотрение дела инициировали петербургские градозащитники, ответчиком выступает КГИОП. Истцы намерены оспорить отказ комитета в предоставлении охранного статуса постройке. Это решение дает право снести школу ради строительства Большого Смоленского моста через Неву.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру