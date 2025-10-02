Градозащитники оспорили в Горсуде отказ признать памятником школу Берггольц

Представители градозащитного сообщества обратились в Городской суд Петербурга с намерением оспорить отказ КГИОП внести в реестр памятников здание школы, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц, сообщил 2 октября telegram-канал "SOS СПб СНОС". Историческому дому на проспекте Обуховской Обороны, 54, угрожает демонтаж в связи со строительством Большого Смоленского моста через Неву.

Ранее вопрос о внесении здания школы в реестр памятников рассматривался в Куйбышевском районном суде Петербурга. В мае суд прекратил производство по делу, посчитав, что КГИОП добровольно устранил бездействие, согласившись рассмотреть поданную заявку на включение объекта в перечень. Позже комитет отказал в удовлетворении требований градозащитников.

"Весной в суде мы заставили КГИОП принять формальное решение по Школе Берггольц. И теперь у нас появилась юридическая возможность оспорить его в суде", — написали активисты о новом иске.

Само здание было построено в конце XIX века. В 1922-1926 годах в расположенной здесь Единой трудовой школе училась Ольга Берггольц. Позже, в июле 1941 года, в здании формировалась 1-я Гвардейская дивизия Народного ополчения Володарского (Невского) района.

Всего ради строительства моста через Неву планируется снести восемь исторических зданий на проспекте Обуховской Обороны. В июле был демонтирован один из них. Градозащитники предлагали перекатить постройку на средства инвесторов, однако воплощения идея не получила. До этого активисты предлагали перекатить на новое место здание школы, однако в Смольном заявили, что сделать это невозможно.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру