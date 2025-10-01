Исторический приют отремонтируют по требованию прокуратуры

Прокуратура потребовала привести в порядок объект культурного наследия "Городской дом начальных училищ им. М. Г. Петрова" на Малоохтинском проспекте, сообщила 1 октября пресс-служба ведомства. Соответствующее представление было внесено правообладателю здания.

Надзорное ведомство осмотрело здание во время проверки соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия. В её ходе сотрудники прокуратуры зафиксировали загрязнения и трещины на фасадах, обрушение штукатурки, утрату декора, коррозию металлического покрытия. Кроме того, продольные трещины были обнаружены на крыше дома.

Также на фасаде без проектной документации были размещены камеры видеонаблюдения, воздуховоды и кондиционерные блоки. В связи с этим в адрес директора учреждения, располагающегося в здании, было внесено представление с требованием устранить нарушения. Его исполнение контролируется прокуратурой.

Дом № 51 по Малоохтинскому проспекту был возведён в 1893-1895 годах. Изначально в нём располагался городской училищный дом, позднее здание использовалось в качестве приюта, школы для слепых, общежития и госпиталя. С 1998 года в здании располагается социально-реабилитационный центр для детей "Малоохтинский дом трудолюбия". Историческая постройка была признана объектом культурного наследия регионального значения в 2018 году.

Напомним, ранее прокуратура через суд обязала арендатора здания кузницы в составе памятника архитектуры "Казармы Гренадерского полка" устранить выявленные при проверке нарушения. Его также привлекли к ответственности за использование находящегося в федеральной собственности объекта с нарушением норм эксплуатации (ч. 2 ст. 7.24 КоАП).

Анастасия Луценко / Фото: пресс-служба прокуратуры