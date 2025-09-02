Прокуратура нашла нарушения в содержании казарм Гренадерского полка

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес предупреждение гендиректору организации, арендующей здание кузницы в составе памятника архитектуры "Казармы Гренадерского полка", сообщила пресс-служба прокуратуры 2 сентября. Его привлекли к ответственности за использование находящегося в федеральной собственности объекта с нарушением норм эксплуатации (ч. 2 ст. 7.24 КоАП).

Нарушения были обнаружены прокуратурой в ходе проверки исполнения требований законодательства при использовании федеральной собственности. Надзорное ведомство пришло к выводу, что арендующая здание компания не обеспечила его надлежащее содержание. В связи с этим прокурор обратился в суд.

По решению суда арендатор устраняет выявленные нарушения.

Казармы Гренадерского полка были возведены в 1805-1807 годах. Они располагаются на пересечении набережной реки Карповки и улицы Чапаева. До наших дней из ансамбля сохранились солдатский и офицерский корпуса, полковой госпиталь, полковая школа, манеж, кузница и помещение хозяйственной роты. Комплекс был признан объектом культурного наследия федерального значения.

Напомним, в конце августа комитет по контролю и охране памятников (КГИОП) потребовал у собственника запасного дома великого князя Павла Александровича выполнить противоаварийные работы, а также ремонт здания. Кроме того, ведомство обратилось в полицию с просьбой обеспечить патрулирование территории, чтобы помешать проникновению в здание посторонних.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру