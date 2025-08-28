КГИОП потребовал провести работы в запасном доме князя Павла Александровича

Состояние запасного дома великого князя Павла Александровича обеспокоило КГИОП, который обратился по этому поводу к собственнику здания, сообщили в комитете 28 августа. Также КГИОП обратился в полицию с просьбой помешать проникновению на объект посторонних лиц.

"В настоящее время решается вопрос о направлении искового заявления о понуждении собственника в установленном законом порядке выполнить противоаварийные работы, а также ремонт здания", — говорится в сообщении комитета.

Внимание комитета к состоянию здания привлекла жалоба на портале "Наш Санкт-Петербург". В ходе выездного обследования удалось обнаружить деструкцию кладки и штукатурного слоя, трещины, загрязнения и нарушения целостности стен, а также ряд иных проблем. При этом доступ в строение оказался свободным, а во дворе нашли строительный мусор.

Здание находится в собственности у физического лица. КГИОП потребовал от него соблюдать требования федерального законодательства об объектах культурного наследия, привести постройку в надлежащее состояние и, в том числе, выполнить противоаварийные работы. В ГУ МВД комитет направил письмо с просьбой обеспечить патрулирование территории с тем, чтобы помешать проникновению в здание посторонних.

Запасной дом великого князя Павла Александровича располагается на улице Писарева, 6-8, он имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Здание было построено в конце XIX века, в нем имелось 20 квартир, а во дворе располагался конский лазарет с кладовыми. Сам великий князь был шестым, младшим сыном императора Александра II и императрицы Марии Александровны. В 1919 году он был расстрелян в Петропавловской крепости.

Андрей Казарлыга, фото: КГИОП