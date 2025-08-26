Власти Петербурга не стали переносить трассу М-7 из Удельного парка

Комиссия по землепользованию и застройке Петербурга отклонила предложения по изменению проекта трассы М-7, обратил внимание РБК 26 августа. Это следует из протокола заседания комиссии от 1 августа, опубликованного на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.

Всего петербуржцы подали более сотни предложений к проекту правил землепользования и застройки (ПЗЗ), которые касались бы трассировки М-7. Из них комиссия выделила 17 основных. Так, чаще всего петербуржцы предлагали вывести функциональную зону, выделенную под строительство трассы, с территории Удельного парка. В качестве причин они указывали ущерб экосистеме парка, объектам культурного наследия, экологически ценным территориям и жилым кварталам.

Еще несколько горожан призывали отменить территориальную зону, выделенную под строительство магистрали, на участке парка Лесотехнической академии. Тут петербуржцы указывали на то, что парк относится к особо охраняемым природным территориям (ООПТ), а прохождение трассы в непосредственной близости от него негативно скажется на зеленой зоне.

Однако никакие доводы не смогли убедить комиссию в необходимости изменить трассировку М-7 – все направленные предложения были отменены.

Напомним, соглашение о строительстве трассы М-7 на территории Петербурга было подписано между губернатором Петербурга Александром Бегловым и председателем правления ВТБ Андреем Костиным в ходе ПМЭФ-2023. В том же 2023 году председатель комитета по инвестициям Иван Складчиков заявил, что в ближайшие три года строить магистраль через Удельный парк не планируют. При этом власти отказались включать в зеленые зоны и в состав парка участок, который ранее выделили под М-7.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру