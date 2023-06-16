Беглов и Костин подписали соглашение по строительству новой магистрали с мостом через Неву

Губернатор Александр Беглов и председатель правления ВТБ Андрей Костин подписали на ПМЭФ соглашение о намерениях по строительству в черте Петербурга трассы М-7. Речь идет о трассе с мостом через Неву, проект предполагается реализовать в рамках государственно-частного партнерства.

Проект предусматривает создание дублера Большого Сампсониевского проспекта и проспекта Энгельса. Автомагистраль протянут от Шпалерной улицы до Выборгского шоссе, перекинув новый мост через Неву в створе Арсенальной улицы.

Предполагается, что реализация идеи позволит "вывести значительный поток транспорта с перегруженных улиц", уточнили в администрации губернатора Петербурга. Для строительства планируется привлечь около 300 миллиардов рублей инвестиций.

О намерении Смольного заключить соглашение с ВТБ о строительстве М-7 сообщалось несколькими днями ранее. Как отмечается, трасса будет платной для движения.

Фото: gov.spb.ru