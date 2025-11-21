Градозащитники сдали в Горизбирком документы для референдума против небоскребов

Петербургские градозащитники сдали 21 ноября в Городскую избирательную комиссию комплект документов для проведения референдума против высотного строительства в Северной столице, сообщил telegram-канал "На защиту Петербурга!". Активисты выступают за запрет возведения в Петербурге зданий выше 120 метров.

"В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию нами сдан полный пакет документов для запуска процедуры референдума против строительства небоскребов", — говорится в опубликованном посте.

Документы были собраны по результатам собрания инициативной группы, которое состоялось 9 ноября в клубе "Сердце" на территории Кокоревских складов. На следующий день после мероприятия активисты отчитались о том, что смогли собрать более 300 подписей в поддержку инициативы и, таким образом, получили необходимое для запуска процедуры референдума количество голосов.

Отметим, что ранее глава Горизбиркома Максим Мейксин скептически высказался о возможности градозащитников собрать нужное количество подписей. Отталкиваясь от имеющихся фотоматериалов с собрания инициативной группы, он предположил, что там могло набраться не более полутора сотен человек.

Ранее попытку провести городской референдум предпринимали противники самокатов. Горизбирком тогда отклонил поданную заявку из-за претензий к оформлению поданных документов. Активисты пытались оспорить отказ в суде, однако безрезультатно.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал "На защиту Петербурга!"