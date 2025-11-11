ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11 ноября 2025, 11:52

Вандалы изрисовали Доходный дом П.Т. Бадаева

фото ЗакС политика Вандалы изрисовали Доходный дом П.Т. Бадаева

Уличные хулиганы нанесли надпись черной краской на недавно отреставрированной стене доходного дома Пантелеймона Бадаева на улице Восстания, сообщила 11 ноября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Здание имеет статус памятника регионального значения.

В ведомстве рассказали, что видеокамеры, направленные на дом, зафиксировали акт вандализма. Инспекторы просмотрели видеоматериалы и передали их полиции для установления личностей злоумышленников. В ГАТИ напомнили об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов России (243 УК РФ). По этой статье предусмотрено наказание в виде тюремного заключением сроком от трех до пяти лет или штрафом от трех до пяти млн рублей.

Доходный дом Бадаева был построен в 1904–1906 годах. Его архитектором был Василий Косяков, предусмотревший богатое оформление фасадов и интерьеров. Историческое здание также называют "домом печального ангела" из-за барельефа в виде крылатой женской фигуры на щипце. Дом был отреставрирован в 2024 году.

Вандалы уже не впервые портят исторические здания Петербурга. Так, в феврале 2025 года граффитисты оставили четыре надписи на недавно отремонтированной стене доходного дома Э. П. Дубровича. Это здание также имеет статус памятника регионального значения и находится под охраной государства.

Кирилл Дудров / Фото: КГИОП


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама