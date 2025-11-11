Вандалы изрисовали Доходный дом П.Т. Бадаева

Уличные хулиганы нанесли надпись черной краской на недавно отреставрированной стене доходного дома Пантелеймона Бадаева на улице Восстания, сообщила 11 ноября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Здание имеет статус памятника регионального значения.

В ведомстве рассказали, что видеокамеры, направленные на дом, зафиксировали акт вандализма. Инспекторы просмотрели видеоматериалы и передали их полиции для установления личностей злоумышленников. В ГАТИ напомнили об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов России (243 УК РФ). По этой статье предусмотрено наказание в виде тюремного заключением сроком от трех до пяти лет или штрафом от трех до пяти млн рублей.

Доходный дом Бадаева был построен в 1904–1906 годах. Его архитектором был Василий Косяков, предусмотревший богатое оформление фасадов и интерьеров. Историческое здание также называют "домом печального ангела" из-за барельефа в виде крылатой женской фигуры на щипце. Дом был отреставрирован в 2024 году.

Вандалы уже не впервые портят исторические здания Петербурга. Так, в феврале 2025 года граффитисты оставили четыре надписи на недавно отремонтированной стене доходного дома Э. П. Дубровича. Это здание также имеет статус памятника регионального значения и находится под охраной государства.

