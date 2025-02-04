Вандалы изрисовали недавно отремонтированную стену дома на Разъезжей улице

На недавно отремонтированной стене доходного дома Э. П. Дубровича появились четыре граффити, сообщили 4 февраля в Государственной административно-технической инспекции. Авторам надписей посулили крупные штрафы и лишение свободы за повреждение объекта культурного наследия.

Как рассказали в ГАТИ, "четыре непонятных посторонних графических изображения" появились на стене здания, обращенной к скверу на Разъезжей улице. При этом здание было отреставрировано "буквально недавно", а стоимость работ составила 120 млн рублей, говорится в сообщении.

"Подобные акты — это не просто "шалость". Это неуважение к труду, истории, своей культуре, Санкт-Петербургу и его жителям", — высказали мнение в ГАТИ и напомнили об ответственности за повреждение культурного наследия. В частности, злоумышленникам может грозить штраф до 3 млн рублей или же лишение свободы на срок до трех лет, отметили в инспекции.

Подобные санкции предусмотрены статьей 243 УК РФ, касающейся повреждения или же уничтожения объектов культурного наследия. Дом Дубровича имеет статус памятника регионального значения, следует из данных на сайте КГИОП.

Ранее в ГАТИ предупредили о намерении проверить качество зимней уборки у ряда организаций и пригрозили крупными штрафами за невыполненные работы.

Фото: ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте"