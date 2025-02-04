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Новости 20:58

Вандалы изрисовали недавно отремонтированную стену дома на Разъезжей улице

фото ЗакС политика Вандалы изрисовали недавно отремонтированную стену дома на Разъезжей улице

На недавно отремонтированной стене доходного дома Э. П. Дубровича появились четыре граффити, сообщили 4 февраля в Государственной административно-технической инспекции. Авторам надписей посулили крупные штрафы и лишение свободы за повреждение объекта культурного наследия.

Как рассказали в ГАТИ, "четыре непонятных посторонних графических изображения" появились на стене здания, обращенной к скверу на Разъезжей улице. При этом здание было отреставрировано "буквально недавно", а стоимость работ составила 120 млн рублей, говорится в сообщении.

"Подобные акты — это не просто "шалость". Это неуважение к труду, истории, своей культуре, Санкт-Петербургу и его жителям", — высказали мнение в ГАТИ и напомнили об ответственности за повреждение культурного наследия. В частности, злоумышленникам может грозить штраф до 3 млн рублей или же лишение свободы на срок до трех лет, отметили в инспекции.

Подобные санкции предусмотрены статьей 243 УК РФ, касающейся повреждения или же уничтожения объектов культурного наследия. Дом Дубровича имеет статус памятника регионального значения, следует из данных на сайте КГИОП.

Ранее в ГАТИ предупредили о намерении проверить качество зимней уборки у ряда организаций и пригрозили крупными штрафами за невыполненные работы.

Фото: ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте"


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