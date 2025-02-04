ГАТИ приготовилась выписывать штрафы за плохую зимнюю уборку

В срок до 17 февраля инспекторы ГАТИ должны будут провести 21 внеплановую проверку представителей бизнеса на предмет качества зимней уборки территорий и нежилых зданий, сообщили 4 февраля в пресс-службе инспекции. Как следует из опубликованной информации, за халатное отношение к уборке наледи и снега коммерсантам могут грозить штрафы в размере до 1 млн рублей.

В ГАТИ отметили, что почти половина организаций, которые планируется посетить в ближайшие полмесяца, уже привлекались в 2024 году к административной ответственности за несоблюдение правил благоустройства. Суммарный объем назначенных штрафов превысил отметку в 20 млн рублей. Среди прочего, организации получали и предостережения из-за некачественной зимней уборки.

"Теперь бизнесменам уже могут грозить крупные штрафы, которых можно было бы избежать, проявляя заботу о горожанах в виде очистки собственности от снега и наледи", — добавили в ГАТИ.

В середине января инспекция отчитывалась о проведении проверок качества уборки снега. В тот раз грубые нарушения удалось выявить на 17 объектах, собственникам и исполнителям работ грозили штрафы на сумму свыше 16 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру