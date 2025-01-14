Петербургским нарушителям уборки снега грозит более 16 млн рублей штрафов

Инспекторы Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) обнаружили серьезные нарушения уборки снега на 17 объектах Петербурга, об этом 14 января сообщили в пресс-службе Смольного.
По итогам проверок на этой неделе будут составлены протоколы и назначены штрафы ответственным за содержание территорий. В числе нарушителей – пять организаций, четыре из которых проводили работы в Петроградском районе. В Приморском районе выявлены более серьезные нарушения: местный подрядчик будет привлечен к ответственности сразу по трем статьям. Максимальная сумма штрафов для этих организаций составляет 4,4 млн рублей.
Наряду с подрядчиками, нарушения выявлены на 12 частных территориях, включая нежилые здания и коммерческие объекты. Инспекторы отметили недостаточную уборку ступенек магазинов, парковок перед торговыми центрами и автозаправками, а также крыш зданий. Решение о размере санкции по материалам проверок будет принимать руководство инспекции.
Напомним, что сотрудники Центра управления парковками Петербурга убрали несколько автомобилей на участке от Таврической до Лафонской, чтобы коммунальщики смогли убрать снег.