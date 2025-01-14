Петербургским нарушителям уборки снега грозит более 16 млн рублей штрафов

Инспекторы Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) обнаружили серьезные нарушения уборки снега на 17 объектах Петербурга, об этом 14 января сообщили в пресс-службе Смольного.

По итогам проверок на этой неделе будут составлены протоколы и назначены штрафы ответственным за содержание территорий. В числе нарушителей – пять организаций, четыре из которых проводили работы в Петроградском районе. В Приморском районе выявлены более серьезные нарушения: местный подрядчик будет привлечен к ответственности сразу по трем статьям. Максимальная сумма штрафов для этих организаций составляет 4,4 млн рублей.

Наряду с подрядчиками, нарушения выявлены на 12 частных территориях, включая нежилые здания и коммерческие объекты. Инспекторы отметили недостаточную уборку ступенек магазинов, парковок перед торговыми центрами и автозаправками, а также крыш зданий. Решение о размере санкции по материалам проверок будет принимать руководство инспекции.

Напомним, что сотрудники Центра управления парковками Петербурга убрали несколько автомобилей на участке от Таврической до Лафонской, чтобы коммунальщики смогли убрать снег.

Фото: ЗАКС.Ру