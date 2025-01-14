Центр управления парковками убирает авто для уборки улиц Петербурга от снега

Во вторник, 14 января, с 6 до 8 утра специалисты Центра управления парковками проводили работы на Тверской улице, освобождая участок от Таврической до Лафонской от автомобилей для более оперативной уборки снега, об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Уточняется, что все городские и перехватывающие автостоянки были освобождены от снега. С помощью специальной техники с 33 парковок было вывезено 4259 кубометров снега.

В ведомстве напомнили, что в выходные Петербург и Ленинградская область подверглись воздействию циклона "Чарли", который привел к выпадению половины месячной нормы осадков за три дня.

Напомним, что в Петербурге думают над расширением зоны платной парковки. По словам главы комитета по транспорту города Валентина Енокаева, в некоторых районах, например, в Кронштадте нужно придумывать альтернативные методы разгрузки дорог.

Фото: ЗАКС.Ру