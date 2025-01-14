Смольный обсуждает расширение зоны платной парковки в Петербурге

Председатель комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев поделился подробностями о возможном расширении платных парковок в городе, об этом чиновник рассказал в интервью изданию "Фонтанка.ру".

Этот вопрос ранее обсуждался в рамках стратегической схемы организации дорожного движения. Енокаев отметил, что власти анализируют статистику и рассматривают различные варианты снижения транспортной нагрузки. Помимо центральных районов, обсуждаются такие территории, как Пушкин и Кронштадт. Однако, по его словам, для последних подходят другие меры регулирования. Например, в случае с Кронштадтом можно предложить, по словам Енокаева, движение по воде.

"Но про центр города было стратегическое решение, в том числе потому, что это транзитная зона. А Кронштадт – нет", – заявил Енокаев.

Он подчеркнул, что введение платной парковки – это не цель сама по себе, а часть комплексного подхода к решению транспортных проблем, вызванных ростом автомобилизации.

На данный момент в проекте комплексной схемы организации дорожного движения есть несколько предложений о расширении платной парковки. Сначала зона может появиться в южной части Выборгского района, а затем в Адмиралтейском районе за Обводным каналом. Также речь идет о расширении зоны на севере Московского и Фрунзенского районов.

Напомним, что с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года сотрудники ГАТИ и "Управления мониторинга" проверяли соблюдение правил парковки. В общей сложности было выявлено более 150 нарушений.

Фото: ЗАКС.Ру