В праздники было зафиксировано более 150 нарушений правил парковки в Петербурге

С 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) совместно с подведомственным "Управлением по мониторингу" вели ежедневный контроль за соблюдением правил парковки во дворах, об этом 13 января сообщили в пресс-службе Смольного.

За этот период было зафиксировано 156 случаев нарушений, включая парковку на газонах, блокировку входов в парадные и проездов к контейнерным площадкам.

Наибольшее количество нарушений связано с перекрытием контейнерных площадок, однако в сравнении с аналогичным периодом прошлого года их число снизилось – с 97 до 90 случаев. Инспекторы сотрудничали с "Невским экологическим оператором", который сообщал о местах, где автомобили нарушителей оставались возле контейнерных площадок более суток. Эти адреса включались в маршрут проверок, что позволило фиксировать нарушения.

Все нарушители получат постановления уже к концу января. Размер штрафа при автоматической фиксации составляет 3 тысячи рублей для физических лиц и 150 тысяч рублей для юридических.

Напомним, что с 1 по 8 января 2025 года специалисты Городского центра управления парковками (ГЦУП) в Петербурге выявили более 500 автомобилей с закрытыми чем-либо номерами в зоне платной парковки.

Фото: ЗАКС.Ру