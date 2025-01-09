Более 500 авто стояли с закрытыми номерами на парковках в праздники в Петербурге

С 1 по 8 января 2025 года в Петербурге специалисты Городского центра управления парковками (ГЦУП) выявили 552 автомобиля с закрытыми чем-либо номерами, об этом 9 января сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Закрытие номеров, как уточнили в комтрансе, мешает автоматической фиксации нарушений. По итогу все номера были очищены, а владельцам напомнили о правилах парковки. В рамках работы проведено 223 разъяснительных беседы.

Городские власти напоминают, что штраф за нарушение правил парковки составляет 3 тысячи рублей. Его необходимо оплатить в течение 60 дней, иначе сумма будет удвоена в соответствии со статьей 20.25 КоАП РФ.

Напомним, что на площади Восстания у Московского вокзала начали работу камеры с функцией фотофиксации нарушений парковки. На этом участке часто возникали заторы из-за припаркованных авто.

Фото: ЗАКС.Ру