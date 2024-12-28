Камеры у Московского вокзала начали штрафовать за неправильную парковку

На площади Восстания начали работу камеры с функцией фотофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщили 27 декабря в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Участок возле Московского вокзала часто страдает от заторов из-за водителей, оставляющих машины в несколько рядов. Теперь система круглосуточно фиксирует нарушения остановки и стоянки, передает фотофакты с данными о номерах автомобилей и времени нарушения, а затем автоматически формирует штрафы.

Подобные комплексы уже работают на дорогах с высокой интенсивностью движения у станций метро: "Горьковская", "Звездная", "Комендантский проспект", "Площадь Восстания" и других. В целом в Петербурге установлено 91 такая камера. В 2025 году планируется оборудовать еще 54 новых адреса.

Власти уверены, что современные технологии помогут снизить количество нарушений ПДД и улучшить ситуацию на загруженных участках города.

Напомним, недавно автобус наехал на 62-летнего петербуржца на проспекте Ветеранов. Пешеход переходил дорогу на красный сигнал светофора. В результате он получил серьезные травмы и был госпитализирован.

фото комитета по транспорту