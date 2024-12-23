На проспекте Ветеранов автобус наехал на 62-летнего пешехода

На проспекте Ветеранов 23 декабря произошла авария с участием автобуса и пешехода, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, водитель рейсового автобуса "ЛиАЗ" 37 лет около 21:07 возле дома 108 к 1 в Петербурге наехал на 62-летнего пешехода, который переходил дорогу на красный сигнал светофора.

Пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. В настоящее время полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.

Напомним, сегодня из-за ДТП на Заневском проспекте шесть человек получили травмы. Одну пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ноги.

фото: ЗАКС.Ру