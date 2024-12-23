Шесть пешеходов пострадали из-за ДТП на Заневском проспекте

Вечером на Заневском проспекте кроссовер выехал на тротуар, после чего водитель покинул место происшествия, оставив машину. Шесть пешеходов получили травмы и ожидали помощи, сообщает "Фонтанка" 23 декабря.

По предварительным данным, инициатором аварии могла стать 50-летняя жительница Полюстрово, не уступившая дорогу кроссоверу. Она, в отличие от хозяина второго автомобиля, осталась на месте. Известно, что в этом году ее дважды привлекали к ответственности за превышение скорости и движение по выделенной полосе.

В момент аварии на тротуаре находились около десяти человек. Медицинская помощь потребовалась шестерым. Серьезные травмы получила 52-летняя женщина, которая была госпитализирована с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ноги. Ее состояние врачи оценили как среднетяжелое. Еще одна пострадавшая, 60-летняя женщина, получила закрытый перелом ноги. Остальных после оказания медпомощи отпустили домой.

Напомним, недавно в Петербурге столкнулись два трамвая. В результате аварии столкнулись пять человек.

фото: ЗАКС.Ру