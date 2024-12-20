На пересечении Науки и Тихорецкого столкнулись два трамвая

В Калининском районе Петербурга столкнулись два трамвая, в результате чего пострадали пять человек, об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как рассказали правоохранители, днем в пятницу, 20 декабря, на пересечении проспекта Науки и Тихорецкого проспекта произошло столкновение двух трамваев. По предварительным данным, в результате аварии пострадали пять человек. Все они получили травмы средней степени тяжести.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригады скорой помощи. Пострадавшим оказана медицинская помощь. В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

На случившееся также обратила внимание прокуратура Петербурга. Там заявили, что поставили ситуацию на свой контроль.

Напомним, что в начале ноября в Приморском районе произошел инцидент с трамваем и женщиной – водителем авто. Вторая сбила ребенка, который выходил из вагона на улице Савушкина.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга