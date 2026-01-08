КГИОП обратился в полицию из-за сноса ВНИИБ

Из-за сообщений о начале сноса здания ВНИИБ в Выборгском районе чиновники из комитета по охране памятников истории и культуры решили обратиться в правоохранительные органы, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Здание находится в списке объектов, которые имеют признаки исторической ценности. Этот статус запрещает проводить какие-либо работы на объекте.

"В связи с поступлением информации о начале демонтажа здания КГИОП, соблюдая требования действующего законодательства, 08.01.2026 обратился в УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга с заявлением о пресечении правонарушения (КУСП 48 от 08.01.2026), а также направил предостережения в адрес собственника и управляющей компании", – цитирует "Фонтанка" сообщение КГИОП.

В ведомстве отметили формальную необходимость временно запрета на проведение работ на период рассмотрения заявки о наделении здания ВНИИБ охранным статусом. Последняя заявка о включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия поступила в комитет в конце декабря. При этом заявка не содержит новых сведений об исторической ценности объекта. В прошлом КГИОП уже отказывался признавать здание памятником. В последний раз – в августе 2025 года.

На месте ВНИИБ собственник участка ООО "СЗ "2-й Муринский" намерен построить 13-этажный жилой дом.

Утром 8 января рабочие с помощью строительной техники начали сносить здание 1950-х годов постройки. Градозащитное сообщество пыталось добиться сохранения здания около шести лет. Силовую поддержку рабочим оказывают неизвестные мужчины, которых организованной группой доставили на стройку утром. Они не давали местным жителям пройти на территорию здания. Тем не менее, судя по сообщениям градозащитников, днем им все же удалось пройти к строительной технике и добиться приостановки работ. Также на месте присутствуют сотрудники полиции. Они задержали члена незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Кирилла Травкина.

Константин Леньков / Фото: SOS СПб СНОС