ВТБ восстановит храм в Адмиралтейском районе

На Ново-Адмиралтейском острове банк ВТБ воссоздаст храм Спаса-на-Водах, сообщили 2 марта в РБК со ссылкой на пресс-службу организации. Церковь взорвали в 1930-х годах во время религиозных гонений. Восстановление храма пройдет в рамках развития территорий острова, где также планируют построить жилые комплексы и концертный зал.

"Построенный в 1911 году и разрушенный взрывом в 1932 году, Храм Спаса-на-Водах будет восстановлен на средства частных благотворителей и станет духовным центром острова", - отметили в пресс-службе ВТБ.

Храм Спаса-на-Водах построили в память о героях Цусимы, погибшим во время русско-японской войны, и всех российских моряков. Необходимость восстановления обсуждали с 1990-х годов, однако работы по строительству не начинались из-за заводских корпусов на фундаменте, построенных при советской власти.

В июне 2024 года во время ПМЭФ городские власти и ВТБ заключили соглашение о строительстве концертного зала оперы и балета на Ново-Адмиралтейском острове. Позже в пресс-службе банка добавили, что новое здание войдет в театральный квартал. В конце февраля директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев обсудил реализацию этого проекта с президентом Владимиром Путиным.

Дарья Нехорошева / Фото ЗАКС.Ру