Путин и Гергиев обсудили проект театрального квартала в Петербурге

Президент Владимир Путин встретился вечером 24 февраля с генеральным директором Мариинского и Большого театров Валерием Гергиевым, рассказали в пресс-службе Кремля. Среди прочего стороны обсудили проект театрального квартала в Петербурге и возможность увековечения в нем имени дирижера Юрия Темирканова.

Гергиев вспомнил об опыте создания в США крупных культурных центров и заявил, что от их создания "творческий цвет нации" только выиграл. Похожие проекты, по его мнению, можно было бы реализовать в центре Москвы и Петербурга. Для наглядности деятель культуры продемонстрировал Путину карту, на которой запечатлена часть исторического центра Петербурга с нанесенными на нее культурными объектами. Карту Гергиев пообещал оставить, Путин поблагодарил его за это.

В разговоре прозвучало имя дирижера Юрия Темирканова, скончавшегося в ноябре 2023 года. Путин заявил о необходимости увековечить память деятеля культуры, Гергиев на это отреагировал незамедлительно, предложив назвать в честь Темирканова театральный квартал.

"Я думаю, Владимир Владимирович, здесь подсказка сама просится в наш разговор. Мне кажется, там, где он [Темирканов] открывал для себя Петербург, и рядом с консерваторией, и с "десятилеткой", и с Мариинским театром — это большая часть его жизни, просто большая часть", — заявил Гергиев.

В целом, по мнению деятеля культуры, предложенный театральный квартал в Петербурге должен стать весьма интересным местом, богатым архитектурно и исторически. В качестве примера он привел консерваторию, ценность которой состоит не только в самом здании, но и в именах людей, которые в ней учились и работали.

