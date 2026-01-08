Рабочие начали снос здания ВНИИБ в Выборгском районе

Утром 8 января рабочие и строительная техника начали сносить здание Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте, сообщили градозащитники. На этом месте собираются построить 13-этажный жилой дом.

Здание ВНИИБ включено в список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Соответствующий документ от 26 декабря опубликован на сайте КГИОП. Закон запрещает проводить какие-либо работы на объектах с таким статусом.

В информационном центре Следственного комитета в ответ на сообщения жителей о сносе здания заявили, что работы проходят в рамках действующего правового поля. Там напомнили, что КГИОП не признал здание объектом культурного наследия, а городские власти пытались выкупить здание у собственника ООО "СЗ "2-й Муринский", но владелец не согласился на предложенные условия.

Перед началом работ на место приехали несколько десятков мужчин, которых, как отмечали градозащитники, накануне возможные представители застройщика искали через объявления в интернете для оцепления здания.

Градозащитники пытались защитить здание от сноса последние шесть лет. Инициативные группы неоднократно обращались к городским властям с предложением выкупить здание у собственника для размещения социальных объектов. Также общественники настаивали на присвоении зданию статуса объекта культурного наследия - в последний раз КГИОП отказывал в этом в августе 2025 года.

Здание ВНИИБ построено в 1955 году. После "нулевых" недвижимость приватизировали и начали сдавать под офисы. Последние годы здание пустовало.

Константин Леньков / Фото: SOS СПб СНОС