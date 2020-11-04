Протест у опустевшего ВНИИБ

Противники сноса здания бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности вышли на очередной сход в День народного единства, 4 ноября. Общественность требовала не только спасти сталинскую постройку, но и наказать нескольких чиновников. Саундтреком акции стала "Священная война".

Уже несколько недель для десятков жителей Выборгского района в планы на уик-энд входит поход к дому № 49 по 2-му Муринскому проспекту. Он был построен в 1955 году для Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности. Архитектор здания Борис Журавлев также создал для Ленинграда проекты станций метро "Площадь Восстания" и "Фрунзенская" и гостиницу "Россия". В 2000-е институт приватизировали и закрыли. Здание до недавнего времени использовалось как офисный центр. Теперь его планируется снести.

Против этих планов каждые выходные выходит протестовать не менее ста человек. В этот раз у ВНИИБ собралось порядка 150 жителей Выборгского района и сочувствующих. Их встречал усатый мужчина в шапке-ушанке с гармошкой в руках. Он играл шлягер за шлягером пока народ собирался: чем ближе к началу акции, тем песни становились все напряженнее. Наконец, он исполнил "Священную войну", после чего акция началась.

Градостроительная борьба началась еще в апреле 2019 года, когда ООО "Институт бумажной промышленности" получило разрешение на строительство здесь многоэтажного жилого комплекса на 229 квартир. Позже было объявлено, что объект приобрел крупный девелопер ФСК "Лидер". Местные жители и градозащитники подали несколько заявок на включение здания в список объектов культурного наследия. Их поддержала профессор Маргарита Штиглиц, крупный специалист по советской архитектуре. Однако комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников культуры (КГИОП) не стал наделять постройку охранным статусом.

В конце октября здание покинули арендаторы. Это не только хозяева коммерческих компаний, но и организаторы детских кружков. Тема их нехватки всплывает на каждом народном сходе у ВНИИБ. 4 ноября ее поднял муниципальный депутат МО "Светлановское", председатель местной комиссии по культуре Андрей Роганков.

- Дети здесь танцевали, рисовали. Конечно, это были платные организации, но родители могли отвести сюда детей, и они занимались в соответствии со своими интересами. В нашем микрорайоне вообще больше ничего нет. Сейчас [детские кружки] выселены, а наши дети находятся на улице, - рассказал Роганков.

Участники протестов за сохранение здания ВНИИБ регулярно напоминают и о том, что под ним находится бомбоубежище, которое можно использовать в случае войны. Еще один аргумент - угроза обрушения.

"Напоминаем: под нашим жилым массивом проходит трасса метро и главный канализационный коллектор двух районов. Уже случились две крупные аварии, когда затопило тоннели метро и серьезно пострадали здания - в 1974 и в 1995 г.г.", - говорится в листовке инициативной градозащитной группы, которую распространяли на сходе 4 ноября.

К акции в День народного единство депутаты всех уровней уже продемонстрировали единство политическое. В поддержку протестующих выступила член фракции КПРФ в Заксобрании Ирина Иванова, в народных сходах участвовали представители "Движения демократического обновления" и их бывшие однопартийцы из "Яблока", в том числе депутат ЗакСа Борис Вишневский. Он же вместе с Надеждой Тихоновой из "Справедливой России" направил депутатский запрос по поводу ситуации со зданием на 2-м Муринском проспекте губернатору Александру Беглову. Писал губернатору и единоросс Евгений Марченко. Он предложил выкупить помещения и разместить в них социальные учреждения.

На акции 4 ноября выступил лидер фракции "Справедливая Россия" в ЗакСе Алексей Ковалев. Справедливоросс объявил, что будет подана еще одна заявка в КГИОП на включение здания ВНИИБ в список выявленных объектов культуры. Жителей он попросил продолжать борьбу.

- Рабочая группа комитета по охране памятников сформирована из сотрудников КГИОПа и двух придворных архитекторов. Эта рабочая группа будет делать то, что им скажут в Смольном. Понятно, что без общественного давления они нормального решения принять не смогут. Никакие соображения архитектурной и исторической значимости здания для них не указ. Самое главное сейчас - не прекращать постоянное общественное давление, - заявил Ковалев.

Он напомнил, что на днях удалось добиться победы в суде защитникам другого сталинского здания - медсанчасти на улице Одоевского. На ее месте тоже планировалось построить жилье, а местные жители просили реставрировать строение под поликлинику.

- Корни всего, что мы сейчас имеем, находятся в коррупционной схеме отъема государственного имущества, федеральной собственности, - продолжил Ковалев. - Есть организованная группа, которая превратила этот институт в акционерное общество, перепродала эти акции, но не в пользу государства, не в пользу Российской Федерации, а в пользу тех, кто стоял прокладкой между государством и конечными собственниками этого объекта. Только из-за этого все и произошло. Банкротят и акционируют массу предприятий государственного значения.

Эту тему вскоре продолжил другой выступающий - длинноволосый парень с комсомольским значком на лацкане пиджака. Он заявил, что необходимо требовать наказания для тех, кто участвовал в приватизации ВНИИБ, а после отдать объект под социальные нужды. Толпа встретила предложения аплодисментами.

Однако в резолюцию народного схода - а она тоже была, причем адресовали документ на имя Владимира Путина и Александра Бастрыкина - вошли более умеренные требования. Собравшиеся подписывались под тем, что президенту необходимо заставить губернатора Беглова "навести порядок" в деятельности КГИОП, комитета по градостроительству и архитектуре, службы Госстройнадзора и администрации Выборгского района. Районный глава Валерий Гарнец накануне написал на своей странице "ВКонтакте", что солидарен с жителями, требующими сохранить здание, но "экономические аспекты стоят выше архитектурных".

"Мы обращались к генеральному директору, с просьбой рассмотреть возможность передать здание и земельный участок в государственную собственность по рыночной стоимости объектов недвижимости, определяемой ГУП "ГУИОН"… К сожалению, нам пришел отказ. Выкупить земельный участок по "справедливой стоимости", не предоставляется возможным. Некоторые депутаты призывают купить данный объект по завышенной стоимости, инициированной собственником, что в нынешних условиях просто невозможно", - заявил Гарнец.

Но авторы резолюции оказались беспощадны к главе Выборгского района. Они заявили, что за годы своего руководства Гарнец "согласовал уничтожение зданий знаменитых производственных предприятий города: НПО "Светлана", НПО им. В.Я.Климова, кондитерского комбината "Азарт" и других.

Копии резолюции планируется отправить в Следственный комитет и прокуратуру. От них участники акции требуют наказать руководителей перечисленных организаций. Для демонстрации серьезности намерений протестующих перед завершением собрания гармонист еще раз исполнил "Священную войну". В ближайшие дни народный сход планируют повторить.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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