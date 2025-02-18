Петербурженок наказали за акции у памятника Шевченко и Соловецкого камня

Суд в Петербурге назначил штраф в 30 тысяч рублей и административный арест на сутки двум женщинам, задержанным у памятника Тарасу Шевченко и Соловецкого камня, об этом 18 февраля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

По данным издания, 24-летнюю петербурженку задержали днем в воскресенье, 16 февраля, возле монумента Шевченко. Она оставила у памятника бумажное сердце с надписями, после чего ее привлекли к ответственности по статье о дискредитации российской армии (ст.20.3.3 КоАП РФ). Суд постановил оштрафовать девушку на 30 тысяч рублей.

В этот же день у Соловецкого камня на Троицкой площади задержали 75-летнюю женщину с плакатом. В отношении пенсионерки составили протокол по статьям о публичном демонстрировании нацистской символики (ст.20.3 КоАП РФ) и проведении несанкционированного публичного мероприятия (ст.20.2 КоАП РФ). Суд назначил ей административный арест на сутки – в срок ареста зачли времяао, проведенное в отделе полиции.

Напомним, что правоохранительные органы в воскресенье, 16 февраля, увели двух петербуржцев, которые пришли к памятникам жертв политических репрессий. На Троицкой площади забрали женщину с плакатом, а на Воскресенской набережной полиция задержала мужчину.

Фото: ЗАКС.Ру