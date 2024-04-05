За акцию ко дню смерти Сталина петербуржец получил "коронавирусный" штраф

Петербургский активист Виталий Иоффе получил штраф в размере 4 тысяч рублей за одиночный пикет, проведенный 5 марта. Свою акцию он приурочил к 71-й годовщине со дня смерти советского правителя Иосифа Сталина.

Протокол на Иоффе был составлен по статье о нарушении городских коронавирусных ограничений (ст. 8.6.1 КоАП СПб), о чем сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Сергея Подольского. Примечательно, что задержали активиста только 17 марта, причем произошло это на УИКе в день президентских выборов.

Продиктованный эпидемией коронавируса запрет на митинги и пикеты в Петербурге действует более четырех лет. На прошлой неделе его продлили до самого конца года. При этом месяц назад было объявлено, что уровень коллективного иммунитета горожан к инфекции достиг 98%.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру