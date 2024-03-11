В Петербурге определили уровень коллективного иммунитета к коронавирусу

Уровень коллективного иммунитета среди петербуржцев достиг 98%, о чем на организованной ТАСС пресс-конференции рассказал директор НИИ имени Пастера Арег Тотолян. Показатель был получен по итогам пилотного проекта, исследующий коллективный иммунитет в вакциноуправляемым инфекциям. На примерно такой же высоте он держится применительно к краснухе и дифтерии.

"Что касается кори, то здесь есть определенные проблемы, но они связаны не с нынешней ситуацией, а с теми возрастными группами, которые были недостаточно иммунизированы в 1990-х годах", - отметил ученый.

Несмотря на высокий иммунитет, в городе уже четыре года действует "коронавирусный" запрет на публичные мероприятия, включая одиночные пикеты.

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