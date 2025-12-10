Активисты обратились к главе СПЧ из-за ковидных запретов в Петербурге

Градозащитники выступили 10 декабря с открытым письмом в адрес главы Совета по правам человека Валерия Фадеева из-за сохраняющегося в городе запрета на проведение массовых мероприятий. Власти города ввели запрет во время пандемии коронавируса и до сих пор его не отменили.

Свою заинтересованность в отмене коронавирусных ограничений активисты объяснили, в том числе, сложностями при проведении собраний противников высотного строительства в Петербурге. В частности, они упомянули визит полиции на собрание инициативной группы по проведению референдума против небоскребов, которое состоялось 29 июня в парке Екатерингоф. В тот раз правоохранители потребовали от участников разойтись, но задерживать никого не стали.

"К сожалению, Санкт-Петербург, город, в котором традиционно высоко востребовано право на участие жителей в общественной жизни, является одним из тех немногих регионов, власти которого отказываются снять этот запрет [на проведение публичных акций]", — говорится в тексте обращения.

Авторы попросили Фадеева принять меры к отмене существующих ковидных ограничений в Петербурге. При этом они напомнили, что в городе проводятся крупные публичные мероприятия, упомянув в качестве примера праздник выпускников "Алые паруса".

В начале декабря глава СПЧ назвал "анекдотичными" запреты на проведение массовых мероприятий, до сих пор сохраняющиеся в некоторых регионах России. Он также пообещал разобраться в этом вопросе.

Ковидные запреты в Петербурге регулируются постановлением правительства города № 121, введенным в 2020 году. К настоящему времени большинство ранее введенных в связи с пандемией ограничений уже отменены. Исключением остаются запрет публичных мероприятий без согласования с Роспотребнадзором и запрет на курение кальянов в заведениях общепита. Сама мера неоднократно продлевалась, в последний раз это произошло в конце прошлого года, когда ее действие пролонгировали сразу на весь 2025 год.

Андрей Казарлыга / Фото: пресс-служба СПЧ