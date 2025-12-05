Градозащитники сообщили о новом уголовном деле из-за сноса фабрики-кухни ЛСПО

Следственный комитет снова возбудил уголовное дело после сноса здания фабрики-кухни Ленинградского союза потребительских обществ на улице Красного Курсанта, сообщили градозащитники в Telegram-канале "SOS СПб СНОС" 5 декабря. Дело квалифицировали как уничтожение особо ценных объектов культурного наследия (ч. 2 ст. 243 УК РФ).

Здание включено в реестр объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, из-за чего его снос запрещен.

В октябре 2025 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства сноса бывшей фабрики-кухни. При этом ранее следователи уже проводили проверку по факту демонтажа здания. Бастрыкин приказал отменить решение об отказе в возбуждении уголовного дела и снова изучить ситуацию петербургским следователям.

Историческое здание было построено в 1928 году по проекту архитектора Павла Бункина в стиле конструктивизма. Демонтажные работы начались в мае 2025 года. От полного сноса здание тогда спасло предостережение КГИОП, а специалисты комитета по охране памятников дважды проводили проверки для наделения его статусом выявленного объекта культурного наследия. Несколькими днями ранее градозащитники сообщали о возобновлении сноса здания бывшей фабрики-кухни.

Кирилл Дудров / Фото: "SOS СПб СНОС"