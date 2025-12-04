Градозащитники "зеркально" пожалуются на Горизбирком, если тот пожалуется на них

Петербургские градозащитники заявили 4 декабря о намерении обратиться в правоохранительные органы после того, как председатель Горизбиркома Максим Мейксин высказался о возможности подачи заявления в те же структуры. По версии ГИК, в документах для проведения референдума против высотного строительства могли наблюдаться признаки фальсификаций. Как сообщил ЗАКС.Ру глава фонда "Голодай" Олег Мухин, активисты предпримут действия лишь в случае, если комиссия сделает первый ход.

— Мы пока еще не написали [заявление в полицию], мы заявили о таком намерении и собираемся его осуществить зеркально с Горизбиркомом, потому что какие-то признаки усматриваются фальсификации в протоколе [собрания инициативной группы по проведению референдума]. <...> У нас нет задачи спешить, — рассказал Мухин в беседе с корреспондентом.

Ранее утром Горизбирком отказал градозащитникам в проведении референдума против строительства башен "Газпрома" в Лахте. По версии комиссии, около 50 подписей из 338 поданных на рассмотрение содержали недостоверные сведения или неполные данные в указанных адресах, а три подписи повторялись дважды. В числе иных причин для отказа упоминались разница в формулировках вопроса, обнаруженная в представленных документах, и использование разной бумаги, распечатанной на разных принтерах.

Последнее замечание Мухин назвал "вообще смешным", отметив, что, по его мнению, листы не обязаны быть однородными. Возможность дублирования подписей он исключать не стал. Также он признал факт различий в формулировке вопроса для референдума, который представили Горизбиркому. В поданном ходатайстве о проведении референдума она звучала как "Поддерживаете ли Вы запрет на строительство на территории Санкт-Петербурга зданий выше 120 метров (за исключением инженерных или религиозных сооружений)?". Однако же в протоколе собрания инициативной группы часть, содержащаяся в скобках, была отделена лишь запятой, а вместо "или" в ней стоял союз "и". Это, по версии ГИКа, могло привести к множественности толкований.

— Я согласен, что, наверное, было бы правильнее, если бы и там и там были либо запятые, либо и там и там были скобки, но очевидно же, что это придирка. К смыслу это не имеет отношения, — отреагировал на претензии Горизбиркома Мухин.

Напомним, собрание инициативной группы состоялось 9 ноября. По наблюдениям ЗАКС.Ру, в ней участвовали около 150 человек, однако же градозащитники позже насчитали свыше 300 участников, необходимых для подачи заявления о референдуме.

