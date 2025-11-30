Градозащитники сообщили о возобновлении сноса фабрики-кухни ЛСПО

Рабочие возобновили демонтаж здания бывшей фабрики-кухни Ленинградского союза потребительских обществ на улице Красного курсанта, сообщили градозащитники днем 30 ноября. По состоянию на 28 ноября здание внесено в реестр объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

В октябре 2025 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным тщательно проверить обстоятельства сноса исторического комплекса зданий. По данным градозащитников, по факту работ возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении объекта культурного наследия (ст. 243 УК).

Здание фабрики-кухни ЛСПО построено в 1928 году в стиле конструктивизм. Первые попытки снести здание были предприняты в мае 2025 года.

Константин Леньков / Фото "SOS СПб Cнос"