Градозащитники сообщили о возбуждении дела из-за сноса здания фабрики-кухни

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с демонтажом здания бывшей 5-й фабрики-кухни Ленинградского союза потребительских обществ (ЛСПО) на улице Красного Курсанта, 19, сообщил 4 ноября Telegram-канал "SOS СПб СНОС" со ссылкой на сотрудника ведомства. Постройку неоднократно пытались снести, в последний раз это произошло двумя днями ранее.

"В последний раз незаконный снос возобновился в начале текущих праздников — 2 ноября. К сожалению, его остановить уже не удалось", — сообщили градозащитники.

Само здание по заявке активистов внесено в список объектов, обладающих признаками культурного наследия. Это означает, что здание проходит экспертизу на возможность признания памятником архитектуры и на это время ведение строительных работ на объекте запрещено.

В начале октября внимание на ситуацию со зданием фабрики-кухни обратил глава СК Александр Бастрыкин, который поручил провести проверку в связи с сообщениями об очередной попытке демонтажа постройки.

Здание было построено в 1928 году в стиле конструктивизм. Попытки его снести продолжались с июня 2025 года.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал "SOS СПб СНОС"