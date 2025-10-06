ГАТИ выдала ордер на реставрацию здания ГАСУ

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер на проведение реставрации здания Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) на 2-ой Красноармейской улице, сообщила пресс-служба ведомства 6 октября.

Речь идёт о доме № 5 по 2-ой Красноармейской улице. Как отмечается в публикации пресс-службы ГАТИ, в советские годы в здании планировалось разместить выход со станции "Технологический институт II". Для строительства выхода дом расселили, однако позднее от этого плана отказались.

Здание не является объектом культурного наследия. Впервые дом по этому адресу был возведён в 1860-х годах. После окончания Великой Отечественной войны в 1947-1948 годах здание капитально отремонтировали с перепланировкой помещений. Сейчас в нём располагается факультет судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте СПбГАСУ.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что комитет по контролю и охране памятников (КГИОП) обратился в суд с требованием отреставрировать фасады корпуса № 1 Апраксина двора. Ведомство также потребовало демонтировать незаконно установленные кондиционерные блоки и вывески со здания.

Анастасия Луценко / Фото: ГАТИ