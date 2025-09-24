КГИОП хочет добиться реставрации Апраксина двора через суд

Комитет по контролю и охране за памятниками (КГИОП) обратился в суд с требованием демонтировать незаконное оборудование с Апраксина двора и отреставрировать фасады корпуса № 1, сообщила пресс-служба ведомства 24 сентября. Дело рассматривается Куйбышевским районным судом.

Как установил КГИОП в 2023 году, корпус № 1, проходящий вдоль Садовой улицы и улицы Ломоносова, находится в неудовлетворительном состоянии. Так, специалисты ведомства зафиксировали граффити, загрязнения, утрату штукатурки и декора, деструкцию цоколя, дополнительное оборудование и ряд других нарушений.

Сотрудники комитета также установили, что собственниками и арендаторами корпуса являются 73 физических и юридических лица. Им были предъявлены исковые требования в течение двух лет отремонтировать фасад занимаемого ими объекта и убрать всё несогласованное оборудование. Речь идёт о вывесках, наружных блоках кондиционеров, трубопроводах, козырьках, светильниках и спутниковых тарелках.

Каждому ответчику были направлены отдельные требования касательно их демонтажа. Кроме того, некоторых собственников и арендаторов обязали убрать со стороны Садовой улицы несогласованные входы и привести в порядок приямки и окна.

Напомним, в начале августа правительство Петербурга выставило на торги право аренды нескольких десятков зданий и помещений на территории Апраксина двора. Большая часть построек являются объектами культурного наследия регионального значения "Апраксин двор с Мариинским рынком (б. Щукиным двором)". Ранее эти объекты уже выставлялись на торги, однако тогда не нашлось желающих снять помещения в аренду.

Анастасия Луценко / Фото: сайт КГИОП