Путин: План США может стать основой мирного урегулирования конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября на заседании Совета безопасности высказался о мирном плане США из 28 пунктов по урегулированию украинского конфликта. Тему во время разговора подняла спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Глава государства заявил, что текст документа обсуждался еще до встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, состоявшейся в середине августа 2025 года. По словам Путина, американская сторона просила проявить "гибкость" в вопросе урегулирования конфликта. Предметно текст плана с Россией не обсуждается.

"У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, – сказал Путин (цитата по сайту Кремля).

Путин предположил, что заминка в переговорном процессе связана с невозможностью достичь договоренностей между США и Украиной в этом вопросе. Партнеры России, или, как высказался президент, "наши друзья" поддержали возможные договоренности. Он отметил, что положительно относится к намерениям начать переговоры, однако отметил, что цели спецоперации могут быть достигнуты и "вооруженным путем".

"Как я многократно уже говорил ранее, готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем. Однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы", - добавил Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что Украине следует согласиться с предлагаемыми условиями к 27 ноября.

Константин Леньков / Фото: Кремль