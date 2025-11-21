Беглов попал в двадцатку губернаторов по упоминаемости в соцсетях

Губернатор Александр Беглов по итогам октября вошел в число 20 самых упоминаемых в социальных медиа глав регионов, рейтинг представила "Медиалогия" 21 ноября. Он стал новичком списка, заняв 18-е место. Кроме него, в список попали еще три губернатора из регионов Северо-Западного федерального округа.

Наилучшими результатами из числа глав регионов СЗФО отметился губернатор Новгородской области Александр Дронов, который получил 14-е место в рейтинге. Аналогичную позицию он занимал и месяцем ранее.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко занял 19-е место. По сравнению с сентябрем он утратил сразу 13 позиций. Наконец, глава республики Коми Ростислав Гольдштейн опустился на четыре позиции, заняв в итоге 20-е место.

Первое место досталось мэру Москвы Сергею Собянину, второе — главе Чечни Рамзану Кадырову. Третье место занял губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Отметим, что ранее "Медиалогия" представила рейтинг глав регионов по упоминаемости в СМИ. В нем Беглов занял первое место в СЗФО и пятое в общероссийском списке.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру