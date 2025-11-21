Полиция задержала петербуржца за работу на зарубежных мошенников

В Петербурге сотрудники полиции задержали 50-летнего местного жителя по подозрению в работе на дистанционных мошенников, сообщили 21 ноября в региональном ГУ МВД. Гражданину вменяют аренду жилья для установки оборудования, с помощью которого аферисты могли обзванивать россиян. Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ).

Предполагается, что петербуржец с марта 2025 года снимал различные квартиры, куда позже с помощью курьеров доставлялось специальное оборудование. С ее помощью зарубежные мошенники обзванивали россиян.

"Блокировка работы данного оборудования способствовала прекращению прохождения 4000 звонков, ежесуточно поступавших гражданам Российской Федерации от мошеннических колл-центров с территории Украины", — говорится в сообщении полиции.

За свою работу горожанин мог еженедельно получать примерно по 70 долларов в криптовалюте, считают в МВД. Ему вменяют причастность к девяти эпизодам мошенничества.

В ходе обыска по месту жительства задержанного были изъяты ноутбук с необходимым программным оборудованием, GЅМ-шлюз, телефон с указаниями кураторов в переписках и иная техника. Правоохранители устанавливают соучастников и выясняют иные эпизоды преступной деятельности, к которым может быть причастен задержанный.

В сентябре стало известно о задержании в Петербурге жителя Калининградской области за пособничество телефонным мошенникам. В полиции заявили, что он мог помогать зарубежным аферистам менять телефонные номера на российские.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Ирины Волк (скриншот видео)