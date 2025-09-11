В Петербурге задержали калининградца по подозрению в помощи мошенникам

Сотрудники петербургской полиции задержали жителя Калининградской области, подозреваемого в пособничестве иностранным телефонным мошенникам, сообщила 11 сентября представитель МВД Ирина Волк. Он мог помогать мошенникам менять телефонные номера на российские.

По версии следствия, в начале 2025 года задержанный якобы нашёл в интернете информацию о подработке, за которую предлагали до 800 долларов в США в криптовалюте в неделю. За эти деньги нужно было следить за исправностью работы специального оборудования для обеспечения IP-телефонии.

Когда подозреваемый согласился, ему через курьерскую службу доставили ноутбук, GSM-шлюзы и несколько сотен сим-карт, оборудование он якобы разместил в арендованном помещении. При помощи специального ПО задержанный мог менять телефонный номер звонившего из-за границы мошенника на российский.

По месту пребывания подозреваемого прошёл обыск, в его ходе полицейские обнаружили предоставленное оборудование, около 500 сим-карт операторов связи различных регионов, смартфоны. Самого молодого человека задержали и поместили под стражу.

Следователи возбудили уголовные дела о мошенничестве, совершенном группой лиц (ч. 2, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этим статьям — лишение свободы до 10 лет.

Напомним, в конце августа Волк сообщила о задержании двух петербуржцев, которые якобы могли продавать за границу российские сим-карты. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подозреваемых отправили под домашний арест.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру